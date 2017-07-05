Россия готова к модернизации ракетных комплексов "Штиль" и "Штиль-1"

Главный конструктор НПП "Старт" имени Яскина Владимир Манько рассказал о перспективах ЗРК "Штиль" и "Штиль-1".

На полях Военно-морского салона в Санкт-Петербурге журналистам канала Piter.TV удалось пообщаться с главным конструктором АО НПП СТАРТ им. А.И. Яскина Владимиром Манько. Один из создателей зенитно-ракетных комплексов "Штиль" и "Штиль-1", которые используются ВМФ России, рассказал о планах по модернизации этих проектов. По его словам, в первую очередь в этом будут нуждаться корабли России, Китая и Индии, на борту которых установлены старые системы "Штиль".

"Будет вестись доработка "Штиля" в "Штиль-1". Мы изначально закладывали такую возможность, предусматривали необходимость модернизации. Это выглядит достаточно просто: в погреб со старым "Штилем", где помещаются 24 ракеты, мы можем разместить 3 модуля "Штиль-1". А это - 36 ракета, это в полтора раза превышает возможности "Штиля". С точки зрения веса это будет то же самое для корабля, да и с точки объема. При этом боеготовых ракет будет не 1, а сразу 36. Это значительно увеличит темп стрельбы", - говорит Владимир Манько.

По словам главного конструктора "Штиль-1", модернизацию можно было бы провести уже сейчас, однако на это не хватает денег. Однако в будущем такого шага вряд ли удастся избежать.

"У этих комплексов и ракет все равно выходит срок эксплуатации, с ними нужно что-то делать. И самым оптимальным вариантом будет не продление срока службы старых комплексов (там уже все устарело, и ракеты, и системы управления), а их модернизация до "Штиля-1", - считает эксперт.

Кроме того, Владимир Манько рассказал Piter.TV о планах по модернизации систем "Штиль-1", установленных на современных кораблях.

"В "Штиль-1" уже заложен свои шаги модернизации. В чем они заключаются? Вместо одного ТПК мы сможем установить связку ракет меньшей дальности, менее дорогих. Когда мне надо стрелять на 10 километров, то зачем мне стрелять тяжелой ракетой? И мы можем модернизировать комплекс, установив туда ракеты меньшей дальности, но в большем количестве (вместо 1 сможем поставить 4). Ракеты эти есть - 9М100. Они еще не вышли на серийное производство, но я уверен, что коллеги их доведут до ума. Их нельзя использовать со "Штиля", но модернизировать пусковое устройство вполне возможно и систему управления. Если флот захочет, то все будет", - уверил журналистов эксперт.