Российский новейший авиалайнер МС-21 совершил свой первый полет

В интернете появилось видео первого полета современного авиалайнера иркутских самолетостроителей МС-21

Сегодня утром, 28 мая, в небе над Иркутском совершил свой певый испытательный полет современный авиалайнер МС-21.

Самолет МС-21 - детище иркутских самолетостроителей. Он предназначен для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Он должен составить конкуренцию таким самолетам, как Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.

МС-21 имеет следующие преимущества над конкурентами: передовая аэродинамика, возможность использовать современные американские Pratt & Whitney и отечественные двигатели ПД-14, конкурентоспособная стоимость, увеличенный диаметр фюзеляжа (позволяющий расширить пассажирский салон и багажные отсеки). Как следствие, самая плотная компоновка МС-21 предусматривает большее количество кресел, чем у Boeing 737MAX и A320neo. Это позволяет МС-21 снизить потребление топлива почти на четверть в сравнении с другими современными самолётами аналогичного класса, уменьшить время пребывания в аэропорту на 20 % и повысить комфорт пассажиров. Эмиссия вредных веществ в атмосферу у МС-21 снижена более чем на 20 % относительно существующих аналогов. Также разработчик заявляет, что эксплуатационные затраты на МС-21 снижены на 12-15 % по сравнению с самолётами текущего поколения и на 6-7 % по сравнению с A320neo и Boeing 737 MAX.

Посмотреть первый полет самолета МС-21 собрались сотни жителей. Они встретили взлет авиалайнера бурными аплодисментами. Производители сообщили, что на этот первый испытательный полет, который длился меньше часа, прессу не приглашали. Но люди, увидевшие это знаковое событие для российского самолетостроения, сняли на видео полет МС-21. И охотно делятся фото и видео в интернете.

Видео: YouTube/Vladimir Yermolaev, Irkutsk Streets