Российский хакер был осужден в США на 9 лет тюрьмы

В Вирджинии суд избрал меру пресечения хакеру с двойным американским и российским гражданством Александру Твердохлебов

Выходец из России Александр Твердохлебов приговорен судом Восточного округа штата Вирджиния к 110 месяцам тюремного заключения за взлом полумиллиона компьютеров и кражу денег с 40 тысяч кредитных карт. После ареста у него конфисковали биткоины примерно на 4,5 миллионов долларов.

Александр Твердохлебов был задержан в феврале в Лос-Анджелесе. В марте 29-летний мужчина признал себя в суде виновным в краже десятков тысяч номеров кредитных карт и других преступлениях. Прокуратура утверждала, что Твердохлебов "получил электронным путем из России и Китая около одного миллиона долларов".

В своем последнем слове хакер пообещал, что постарается исправиться. Его адвокат Уильям Каммингс просил более мягкое наказание, но судья ответил, что его «клиент на самом деле сбился с пути».

Твердохлебов родился и вырос в России. В 2009 году он женился на американке и вскоре получил гражданство США. Впоследствии мужчина развелся, но сохранил американское гражданство.