Российских ученых повеселил ажиотаж вокруг отколовшегося айсберга

Ажиотаж вокруг отколовшегося айсберга Лансет насмешил НИИ Росгидромета.

Как сообщают СМИ, переполох из-за откола айсберга насмешил российских ученых.



Представители НИИ Росгидромета рассказали, что они с коллегами долго смеялись, увидев, как из рядового события - откола фрагмента шельфового ледника - пытаются сделать сенсацию.



Стоит напомнить, что накануне от ледника Лансета откололся фрагмент, вызвавший ажиотаж среди зарубежных СМИ. По информации зарубежных изданий, масштаб отколовшейся части сродни городу Москве. Также сообщалась, что это может повлечь за собой поднятие уровня воды в Мировом океане на 10 сантиметров.



В НИИ Росгидромета уверяют, что отколовшийся фрагмент не достигает и 10 квадратных километров. Также ученые отмечают, что раньше откалывались части и большего масштаба(к примеру рекордный зафиксированный размер - 40 квадратных километров).



По словам ученых, за ледником ведется постоянное наблюдение и отколовшийся фрагмент не самый активный в этом году.



Текст: Анастасия Рочева



Видео: YouTube/TIME