"Золото — наше!" Россия одержала громогласную победу на Чемпионате Мира по биатлону

Сегодня, 18 февраля 2017 года российские спортсмены одержали великолепную победу на Чемпионате Мира по биатлону! Золото России принесли замечательные спортсмены Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин. Теперь они вместе разделят верхнюю ступень пьедестала!

А какая ожесточённая была борьба! Сегодня миллионы россиян собрались возле своих телевизоров и других медиа-проигрывателей, чтобы вместе болеть за российских спортсменов в дисциплине, которая в России оправданно считается одной из самых значимых и просматриваемых.

Сколько нервов было сегодня отдано на благое дело — мужская сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала-таки победу в эстафете на чемпионате мира — 2017, которая прошла в Хохфильцене. Вторыми стали спортсмены из Франции, замкнули тройку призёров представители Австрии.

Итоговая таблица результатов:



1. Россия — 1:14.15,0 (0+3).

2. Франция +5,8 (0+4).

3. Австрия +20,1 (0+10).

4. Германия +29,6 (0+8).

5. Италия +1.30,8 (0+5).

6. Украина +1.41,3 (0+10).

7. США +1.50,5 (0+8).

8. Норвегия +2.22,3 (1+8).

9. Болгария +2.50,3 (1+7).

10. Чехия +3.10,0 (1+15).

Фото: Twitter, @IBU_WC / VK, Чемпионат | Championat.com

Видео: Twitter, @IBU_WC