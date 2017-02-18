"Золото — наше!" Россия одержала громогласную победу на Чемпионате Мира по биатлону

А какая ожесточённая была борьба! Сегодня миллионы россиян собрались возле своих телевизоров и других медиа-проигрывателей, чтобы вместе болеть за российских спортсменов в дисциплине, которая в России оправданно считается одной из самых значимых и просматриваемых.
Сколько нервов было сегодня отдано на благое дело — мужская сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала-таки победу в эстафете на чемпионате мира — 2017, которая прошла в Хохфильцене. Вторыми стали спортсмены из Франции, замкнули тройку призёров представители Австрии.
Фото: Twitter, @IBU_WC / VK, Чемпионат | Championat.com
Видео: Twitter, @IBU_WC