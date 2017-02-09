В Петербург не пропустили 17 тонн подозрительных барабанов из Швеции

Крупную партию деревянных барабанов из Швеции не пустили на пункте пропуска "Торфяновка". У деталей был неправильно оформлен фитосанитарный сертификат.

Необычный инцидент произошел на пункте пропуска "Торфяновка". Туда прибыла внушительная партия деревянных барабанов из Швеции. Однако товар не пропустили через КПП.

Сотрудникам таможни не понравилось, что у груза был не полностью оформлен фитосанитарный сертификат. Поэтому барабаны нельзя было пропускать через границу. Скорее всего, детали отправят обратно владельцу груза. Он сможет завершить заполнение документов и снова отправить барабаны.

Уточняется также, что деревянные барабаны – это не музыкальные инструменты, а катушка для электрического кабеля.

Две недели назад у контрабандистов изъяли 117 кг сыра и масла на границе с Финляндией. Двое мужчин незаконно хотели провезти в Россию около центнера запрещенных продуктов. При осмотре груза нашли сыр и сливочное масло. Разумеется, никаких документов на товары у мужчин не было.