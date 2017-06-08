Росрыболовство признало всю рыбу из Невы пригодной в пищу

Сотрудники Росрыболовства регулярно проводят экологический мониторинг в Петербурге

В региональном Росрыболовстве сообщили, что всю рыбу в Неве, по данным последнего исследования, можно ловить и есть без вреда для здоровья: вода в реке достаточно чистая.

По словам представителя ведомства, специалисты Росрыболовства держат руку на пульсе и регулярно проводят необходимые гистологические исспедования рыбы. Последний срез не выявил опасности для здоровья горожан.

Напомним, некоторое время назад в реке прошел нерест корюшки, в Петербурге выловили и съели в общей сложности около шестисот тысяч тонн рыбы. Отравлений выявлено не было.

Со своей стороны экологи считают, что вода в Неве относится к третьему (из пяти возможных) классу загрязнения. Каждый год в воду сбрасывают около 80 тонн отходов.

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