Рособрнадзор разрешил Институту кино и телевидения принимать абитуриентов

Учебное заведение устранило все замечания, которые предъявила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Институту кино и телевидения снова разрешили набирать студентов.

Петербургский институт кино и телевидения возобновил прием абитуриентов после паузы. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разрешила вузу вернуться к набору студентов. Запрет был снят еще 18 апреля. Как сообщили в институте "Фонтанке", все появившиеся у Рособрнадзора замечания были устранены. Поэтому ведомство позволило учебному заведению вернуться к нормальной работе.

Вузу запретили набор абитуриентов после глобальной проверки, которая прошла в марте. Она выявила ряд нарушения. Например, неправильное оформление документов при приеме на работу преподавателей. Ограничения носили скорее технический характер, уточняют в институте.