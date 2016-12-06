Роналду прилетел в Петербург и вместе со сборной Португалии заселился в отель на Невском

Сборная Португалии и ее звездный капитан Криштиано Роналдо прибыли в Петербург для матча с Новой Зеландией. Спортсмены заселились в отель на невском проспекте.

В четверг, 22 июня, в Северную столицу прилетела сборная Португалии для участия в матче Кубка конфедераций ФИФА с Новой Зеландией. Вместе с командой прилетел и ее звездный капитан Криштиано Роналдо. Ранее футболист выложил в свой Instagram фотографию из самолета, написав, что они летят в Петербург.

Португальцев заселили в отель на Невском проспекте, где они останутся до субботы, 24 июня. Завтра сборная встретится в матче группового этапа с командой Новой Зеландии. Петербуржцы радостно встречали португальцев и их капитана. Правда, сделать селфи с Роналдо никому не дала суровая охрана.

От исхода матча Португалии и Новой Зеландии зависит выход России из группового этапа. Сейчас россияне на третьем месте после Португалии и Мексики. Хорошим исходом будет победа команды Роналдо.

Фото: Instagram / cristiano

Видео: Instagram / oyleroy, iuliiashpilman