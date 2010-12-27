Роналду показал новорожденных двойняшек

Накануне Криштиану Роналду уехал из России, чтобы посмотреть на детей

Капитан национальной футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду накануне покинул Россию, где был на играх Кубка Конфедераций. Это произошло после того, как его команда проиграла сборной Чили и, таким образом, теперь может претендовать в лучшем случае на третье место в соревновании.

Сам Роналду рассказал на своей странице в Facebook, что со своей стороны сделал все возможное для команды и теперь пришло время уделить внимание семье. Он отбыл на родину, чтобы посмотреть на новорожденных детей. В первой декаде июня 2017 года суррогатная мать родила для Криштиану Роналду двух разнополых двойняшек, мальчика и девочку. Детей назвали Матео и Ева.

Накануне Криштиану Роналду в подтверждение своих слов показал фотографию малышей и подписчикам своего instagram. На фото он держит обоих детей, а в комментарии написано: "счастлив, что могу держать на руках две новых любви всей моей жизни".

фото: инстаграм