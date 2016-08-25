Роналду станет отцом в четвёртый раз

Зарубежные СМИ сообщают, что знаменитый футболист снова готовится стать отцом.

Португальский форвард был вынужден покинуть матч за бронзу на Кубре Конфедераци, чтобы в первый раз встретиться со своими новорожденными близнецами, которых Криштиану родила суррогатная мать.

Сегодня португальские СМИ сообщают, что модель Джорджина Родригес и по совместительству – возлюбленная Роналду – беременна. Впервые информация о положении модели появилась еще в мае, и журналисты не ошиблись. Появление общего первенца Криштиану и Джорджины планируется на осень 2017, в конце октября.

Сейчас футболист выглядит очень счастливым и делится со своими подписчиками фотографиями близнецов, беременной возлюбленной и видеороликами с достижениями в футболе своего старшего сына.

Фото: Инстаграм, cristiano