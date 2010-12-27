Голливуд экранизирует «Мастера и Маргариту»

Один из лучших романов XX века в скором времени получит еще одну экранизацию

Группа американских и российских и продюсеров приобрела права на съемки художественного фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсерами очередной экранизации одного из самых ярких произведений XX века станут Грэйс Лох (США) и Светлана Мигунова-Дали (Россия).

Светлана Мигунова-Дали уже получала права на экранизацию «Мастера и Маргариты» в 2000 году. Теперь съемки фильма будут проходить в Голливуде.

В создании фильма также примут участие Майкл Лэнг, Невин Шалит и Андрей Фурманчук. Дата начала съемок и имя режиссера пока неизвестны. Как сообщалось в "Свободной прессе", сопродюсером фильма может стать американский актер Джон Кьюсак, а режиссером – Баз Лурман.

Впервые роман "Мастер и Маргарита" был экранизирован польским классиком Анджеем Вайдой в 1971 году. Фильм вышел под названием "Пилат и другие". В России за экранизацию "Мастера и Маргариты" впервые взялся режиссер Юрий Кара в 1994, не не увидевшая свет до 2011 года. Самой удачной экранизацией, по мнению кинокритиков, является версия В.Бортко.

