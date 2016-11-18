Рогозин опубликовал видео первого полета вертолета Ка-62

В сети появилось видео первого полета нового вертолета Ка-62. Его опубликовал в своем микроблоге в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Испытания состоялись в четверг, 25 мая. Они прошли на летно-испытательной станции Арсеньевского завода «Прогресс». Вертолет летал по кругу со скоростью 110 километров в час в течение 15 минут.

– КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей!, - написал Рогозин.

Вертолет Ка-62 был создан на базе вертолета Ка-60 «Касатка», который Минобороны заказало фирме «Камов» в конце 20 века. Создание вертолета началось в 1990-х годах.

Ка-62 предназначен для гражданских целей. В частности, перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи и т.д.

Видео: youtube