Родители в шоке: ЗакС вдвое повысил плату за детские сады

В Петербурге вдвое вырастет стоимость обучения ребенка в детских садах.

Петербургские парламентарии приняли неожиданное решение о резком увеличении родительской платы за детские сады. Как пишет "Фонтанка", 35 из 50 депутатов ЗакСа проголосовали за то, чтобы стоимость обучения в дошкольных учреждениях поднялась вдвое. Законопроект был принят в первом чтении и теперь отправится на рассмотрение в Смольный. Впрочем, учитывая тот факт, что документ был составлен по заявке правительства, то вряд ли нормативный акт будет отклонен чиновниками какого-либо уровня.

Заметим, что в ходе обсуждения документа, против него высказывались и оппозиционеры, и представители "партии власти". Так, в ходе дискуссии, недорогая плата за детские сады, была названа одним из главных достижений Петербурга. Однако сторонники увеличения платы настаивали на том, что при нынешних платежах, детский сад может прожить без убытков лишь 2.5 дня.

В финальной формулировке закона говорится, что плата за детские сады составит 20% от затрат на присмотр и уход за ребенком. Раньше этот коэффициент составлял 10%. Планируется, что средняя плата в ближайшем будущем вырастет с 700 до 1400 рублей за одного малыша. В социальных сетях родители уже пишут, что крайне огорчены и даже шокированы решением депутатов.