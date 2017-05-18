"Хорошее время": в сети появился первый трейлер фильма с Робертом Паттинсоном

Создатели картины не на шутку заинтриговали поклонников известного британского актера, исполнившего главную роль в предстоящей ленте. За сутки видео оценили почти 100 тысяч человек.

В минувший вторник, 16 мая, на одном из youtube-каналов появился первый трейлер к новому фильму с Робертом Паттинсоном "Хорошее время". Премьера криминальной драмы о грабителе банков запланирована на 11 августа. А пока рейтинг ожидания фильма составляет порядка 98%. Быть может, из-за этого буквально за сутки долгожданный ролик набрал почти 100 тысяч просмотров.

Из кадров следует, что зрителям предстоит увидеть известного британского актера в новом амплуа. На этот раз Роберт, известный по таким фильмам, как "Сумерки", "Гарри Поттер – 4", "Воды слонам" и "Милый друг", сыграл бандита.

Надо сказать, что впервые ленту покажут на Каннском фестивале 25 мая. Уже известно, что "Хорошее время" номинирован на "Золотую пальмовую ветвь".

Ранее мы сообщали, в сети появился финальный трейлер картины "Планета обезьян: Война".



Видео: youtube, A24