Роберт Мак отыграл товарищеский матч и покинул "Зенит"

В минувший вторник, 4 июля полузащитник Роберт Мак после товарищеского матча с венским клубом "Аустрия" покинул петербургский "Зенит".

Как сообщает "Фонтанка", в минувший вторник полузащитник Роберт Мак, отыграв товарищеский матч с венским ФК "Аустрия", покинул "сине-бело-голубых".



В пятницу, 7 июля футболист прибудет в Голландию, где присоединится к греческому "ПАОКу", который на данный момент находится там на сборах.



Ранее сообщалось, что клубы уже обо всем давно договорились между собой, вопрос стоял лишь по зарплате игрока. Кстати, сам Мак дал согласие на переход.



Стоит напомнить, что игрок перешел в "Зенит" летом прошлого года как раз из "ПАОКа". За петербургскую команду сыграл 17 матчей и забил четыре гола.