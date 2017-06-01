Рискуя жизнью: 16-летний подросток спас двух девочек упавших в Иртыш и их отца

Видео спасения опубликовали в интернете

Накануне, 31 мая, в Омске на набережной реки Иртыш произошло жуткое происшествие, которое едва не закончилось трагически.

Семья с тремя детьми гуляли вдоль реки. Девочки 5ти и 6ти лет решили посмотреть, как поднялась вода в Иртыше. Одна из девочек не удержалась и упала, зацепив сестренку. Обе девчушки оказались в ледяной воде. Следом за ними прыгнул их 39-летний отец. Мужчина 5 минут удерживал на плаву детей. Самостоятельно выбраться он не мог из-за высокого бетонного ограждения. Намокшая одежда и ледяная вода делали свое дело. Мужчина быстро терял силы, несколько раз уходя с детьми под воду.

Мимо проезжал в автомобиле 16-летний Александ Ергин, воспитанник Центра адаптации несовершеннолетних "Надежда", со своим воспитателем и водителем. Подросток, не раздумывая, бросился в воду. На тросе, который протянули его старшие товарищи, он вытащил на берег 5ти летнюю девочку. Затем снова прыгнул в воду и помог выбраться мужчине и второй девочке.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что готовят ходатайство о награждении подростка ведомственным знаком отличия "Спасение на водах".

Видео: ВК,REGIK55 ОМСК