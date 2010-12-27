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Все лучшее детям: неуловимый алиментщик вернул долг в полтора миллиона
Сегодня, 11:30
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TretyakovaS
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Все лучшее детям: неуловимый алиментщик вернул долг в полтора миллиона

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Мужчину, не платившего алименты своим детям, напугал риск не уехать летом из Петербурга. Неуловимый алиментщик быстро нашел деньги и оплатил долг в полтора миллиона.

Как сообщает "Фонтанка", путешественника, не платившего алименты, напугал риск не уехать летом из Петербурга. Неуловимый алиментщик быстро нашел деньги и оплатил долг в полтора миллиона рублей.

Приставы пытались разбудить отцовские чувства у нерадивого мужчины: пытались найти его место жительства, однако по указанным документам мужчина не жил, арест счетов тоже не особо помог в виду отсутствия нужной суммы, запрет на выезд за границу ситуацию также не улучшил.

Деньги для детей мужчина нашел самостоятельно. Он отсутствовал в стране, а вернувшись ненадолго, оказался заперт: вернуться к путешествиям ему не давал долг. Размер долга мужчине сообщили в районном отделе судебных приставов. В кратчайшее время мужчина нашёл деньги и перечислил их детям, которым уже исполнилось 18 лет.

Теги: алиментщик , алиментщик вернул долг , новости спб
Категории: Новости СПб

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