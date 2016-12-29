Рыбу в реке Кузьминка убили опасные токсины

В Пушкинском районе в водах реки зафиксирован массовый мор рыбы, причиной которого могли стать попавшие в акваторию токсичные вещества

Жителей района обеспокоило появление в реке большого количества мертвой рыбы. Они обратились к экологам из «Зеленого фронта» с просьбой разобраться с причинами этого явления. В Росрыболовстве сообщили, что на место прибыли сотрудники ведомства, которые взяли пробы воды и рыбы. Проведен ряд исследований. В лаборатории экологической токсикологии НИИ озерного и речного рыбного хозяйства установили, что в воде содержатся ядовитые токсины, которые могли стать причиной массовой гибели рыбы. Прокуратура и Федеральное агентство по рыболовству устанавливают виновника, который сбросил опасные вещества в реку. Размер ущерба, нанесенного в результате отравления рыбы токсинами, пока не сообщается.

Видео: youtube/Аркаша