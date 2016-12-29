Резонансное дело с Камчатки: автоледи, не пропустившей "скорую", грозит штраф 500 рублей

Со стороны ГИБДД женщину - водителя ждет штраф 500 рублей за нарушение правил дорожного движения

Чуть ранее мы сообщали об инциденте, произошедшим в Петропавловске - Камчатском.

Трагедия произошла поздно вечером 10 января в одной из квартир по улице Циолковского. Молодому 21 летнему парню стало плохо, он начал задыхаться. Его брат и друг, которые в этот момент находились с парнем в квартире, пытались оказать первую медицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой помощи". Брат сначала делал искусственное дыхание, затем выбежал во двор встречать медиков. По его словам, когда он покидал квартиру, брат был еще жив.

Из-за перегородившей дорогу легковой машины, медики задержались приблизительно на 10 минут. По словам представителя неотложной помощи, пассажир легковушки вышел из салона и стал вести себя агрессивно, угрожая медикам и запрыгивая на капот "скорой". Когда врачи "скорой помощи" добрались до пациента, то им оставалось только констатировать смерть парня.

Как сообщают представители краевого УМВД РИА новости, по линии ГИБДД женщине - водителю грозит штраф в 500 рублей. Основанием для штрафа является статья "Непредоставление преимущества в движении маршрутному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами."

В свою очередь СУ СК России по Камчатскому краю начата доследственная проверка.

"В настоящее время, следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи", - сообщается на сайте следственного управления Следственного Комитета России по Камчатскому краю.

Видео: YouTube/ЧП 360