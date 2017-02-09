Ремонт эскалатора ограничит вход на станции "Парк Победы"

Режим работы станции метро изменится из-за капитального ремонта одного из эскалаторов. Ограничения будут действовать два месяца.

Жители улиц рядом со станцией метро "Парк Победы" столкнутся с проблемами в ближайшие дни. С понедельника, 13 февраля, в подземке начинается капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим управление метрополитена решило ограничить вход в вестибюли.

С 08.15 до 08.45 будет полностью ограничен вход на станцию. Поэтому уезжающим на работу и учебу горожанам придется подстраиваться под новые правила. Уезжать из дома раньше. Или пользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до конечной точки, либо другого вестибюля метро.

Ремонтные работы продлятся до 13 апреля. После этого станция начнет работать по привычному графику.

Видео: Youtube / Капитан Алатристе