Ревнивый петербуржец зверски изрезал соперника ножом

Пострадавшему чудом удалось выжить

Накануне под утро в одну из городских больниц поступил мужчина с многочисленными колотыми и резаными ранами. Как выяснилось, пострадавший попал туда после бытовой ссоры на почве ревности.

Предположительно, накануне около четырех часов утра в одном из домов на Пискаревском проспекте тридцатишестилетний мужчина, в результате ссоры нанес множественные колото-резаные ранения сопернику 1984 года рождения.

Злоумышленника задержали на месте преступления после обращения очевидцев в полицию. Потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии. За его здоровье борются врачи.

Видео: архив