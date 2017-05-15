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Ревнивый петербуржец зверски изрезал соперника ножом

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Пострадавшему чудом удалось выжить

Накануне под утро в одну из городских больниц поступил мужчина с многочисленными колотыми и резаными ранами. Как выяснилось, пострадавший попал туда после бытовой ссоры на почве ревности. 

Предположительно, накануне около четырех часов утра в одном из домов на Пискаревском проспекте тридцатишестилетний мужчина, в результате ссоры нанес множественные колото-резаные ранения сопернику 1984 года рождения.

Злоумышленника задержали на месте преступления после обращения очевидцев в полицию. Потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии. За его здоровье борются врачи.

Видео: архив

Теги: бытовое убийство , петербург , убийство из ревности
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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