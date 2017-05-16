Ретроспектива Дэвида Линча

В "ЛенДоке" пройдет ретроспектива фильмов Дэвида Линча, как раз накануне премьеры третьего сезона его легендарного сериала.

В армках ретроспективы знаменитого кинохудожника покажут ри картины. В пятницу, 19 мая, зрители смогут увидеть фильм "Голова Ластик". Генри вынужден жениться на своей подруге, которая заявила о беременности. Но на свет появляется не прелестный малыш, а странный ребенок-мутант. Купить билет можно тут.

В субботу, 20 мая, зрители смогут посмотреть "ТВИН ПИКС: Сквозь огонь". Идеальный американский городок оказывается совсем не таким. Милыми фасадами скрываются тайны, каждая из которых ужаснее другой. Купить билеты можно тут.

Завершится все в воскресенье, 21 мая, фильмом "Шоссе в никуда". Нас ждет история Пита Дейтона, который странным образом заменил в камере смертника убийцу своей жены Фреда Мэдисона. Купить билеты можно тут.

Видео: Youtube / Twin Peaks