Реставрация храма Спаса на крови обойдется в 78 миллионов рублей

Из этих денег планируют отреставрировать купола, крышу и несущие конструкции

В понедельник на сайте госзакупок опубликовали тендер на реставрацию храма Спаса на Крови. Стоимость работ оценивается в 78 миллионов рублей. Под документом стоит подпись Николая Бурова (все еще находящегося в должности директора UVP "Исаакиевский собор"), который курирует храм-музей.

Конкурс на "госзакупках" разделен на две части. 78 миллионов рублей – это суммарная стоимость всех реставрационных работ, которые запланированы для Спаса.

Подрядчик, который выиграет первую часть тендера, будет должен завершить свою часть работ в течение двухсот десяти дней с момента подписания соответствующего документа, и потратить на это почти 38,5 миллиона рублей. На этом этапе реставрации Храм Спаса на Крови закрывать для посетителей не будут, хотя работы будут более чем серьезные – строители будут реставрировать несущие металлоконструкции здания.

Стоимость второй части – на миллион больше, 39,5 млн рублей. Эта часть работ будет касаться ремонта системы водостоков, а также глав и куполов храма, его кровли и шатра.

Историческое здание Храма Спаса на Крови было возведено в память об убийстве народовольцами императора Александра II. Собор не был предназначен для массовых богослужений, попасть в него было можно только по пропускам. После Октябрьской революции в храме полулегально собирались иосифляне – представители одной из православных сект. В сороковые годы (после войны) Малый оперный театр складировал там декорации. В первой половине семидесятых Спас вошел в музейный комплекс "Исаакиевский собор" и пребывает в этом статусе по сей день.

Видео: архив инстаграм