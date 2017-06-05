Репортаж Piter.TV о закрытии горнолыжного сезона

В этом году закрытие горнолыжного сезона в Ленинградской области прошло в мае на курорте Красное озеро. Несвойственная Петербургу солнечная погода и выпавший снег, которого уже никто не ждал, позволили закрыть сезон дважды.

Вудсток и SUMMER SNOW SESSION - два лагеря, в очередной раз объединяющие лыжников и сноубордистов со всей России. После 3-х летнего перерыва Вудсток вновь позволил участникам с 6 по 9 мая наслаждаться катанием по перилам и снежным фигурам.В этом году организатором лагеря стал известный российский сноубордист Денис Леонтьев, более известный как BONUS.

"Планирую и дальше оставаться в сноуборд-индустрии, развивать ее и проводить больше ивентов и соревнований",- делится Денис, -"Сейчас снимаем новый эпизод, в котором я путешествую на машине по ледникам, скоро будет ролик".

Второй лагерь SUMMER SNOW SESSION прошел с 12 по 14 мая. Организаторы подгтовили сноупарк как для опытных райдеров, так и для любителей паркового катания. Помимо соревнований по слоупстайлу и биг-эйру, также прошел скейт-контест и вечеринка в честь закрытия сезона.

Профессиональный лыжник Гриша Фузеев поделился впечатлениями о лагере: "В этом году организаторам очень повезло- у них осталось осталось много снега с лета, была хорошая погода плюс выпал майский снег",- рассказывает Григорий. "Ребята постарались и построили классный парк с разнообразными фигурами".

Piter.tv поговорил о мероприятии с одним из организаторов и по совместительству его ведущим мероприятия - Владимиром Кнафом.

"SUMMER SNOW SESSION является у нас ежегодным ивентом, которым мы заканчиваем сезон с плотным графиком соревнований, поездок и съёмок",- рассказывает Владимир. "Мы все собираемся на Красном озере и просто как следует отдыхаем. В этом году к нам приехали серьёзные райдеры, чемпионы по слоупстайлу и биг-эйру и это наше главное достижение",- говорит Кнаф.

Он отметил, что высокое качество постройки снежных фигур - дело рук профессионалов из команды Winter Shape Pro. Владимир признался, что ему всегда приятно получать от людей обратную связь и эмоции. "В этом году материла много, а в следующем будет ещё больше",- пообещал он.

