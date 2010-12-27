Репетиция военно-морского парада изменит график разводки мостов

График разводки мостов в Петербурге изменен из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

В ночь с 14 на 15 июля в Петербурге пройдет первая репетиция Военно-морского парада. В связи с этим время разводки четырех мостов в Санкт-Петербурге будет продлено. Измененный график разводки мостов опубликовал в среду комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разведены до 6 часов утра в соответствии с графиком проведения тренировок по подготовке к параду Главного командования Военно-Морского Флота. Однако, если корабли справятся быстрее, то мосты сведут раньше.

Репетиции Военно-морского парада также пройдут в ночь на 18 июля и в ночь на 21 июля.