Подготовка к параду Победы грозит пробками в центре Петербурга

Репетиция парада в честь Дня Победы ограничила движения в Петербурге и собрала пробки. Автомобилисты оказались не готовы к перекрытию центральных улиц.

В четверг, 27 апреля, в Северной столице начнутся репетиции парада Победы на Дворцовой площади. Сегодня с трех до восьми вечера закроют для проезда много улиц в центре: Дворцовую набережную от Дворцового до Троицкого моста, Невский проспект от Судовой до Дворцового проезда, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд от Гороховой до Невского. Также для движения будет недоступны Дворцовый проезд, набережная Зимней канавки, Миллионная улица, Певческий проезд.

Несмотря на то, что репетиция будет только в три часа дня, в центре уже затруднено движение. Очевидцы сообщали, что около 11 утра перекрыли Дворцовый мост в сторону Дворцовой площади. Однако позже стало известно, что перекраву закрывали из-за анонимного звонка. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве.

Подробнее о том, когда и на сколько будут перекрывать улицы в центре города Piter.tv писал ранее: Из-за репетиций парада Победы в центре Петербурга ограничат движение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты