Две компании сражаются за возможность закончить ремонт петербургской Консерватории

На конкурс по ремонту здания петербургской Консерватории подали заявки две компании. Обе снизили первоначальную стоимость лота.

В среду, 17 мая, на сайте госзакупок опубликовали протокол вскрытия конвертов конкурса на ремонт здания петербургской Консерватории. В енм приняли участия только две компании: "Ризалит" и "Меандр".

Стартовая цена лота составляла 606 миллионов рублей. "Ризалит" предлагает выполнить работы за 588 миллионов рублей, что значительно ниже начальной стоимости. А "Меандр" понизил стоимость всего на 60 тысяч.

"Меандр" была участников дела против зампреда КГИОП Игоря Гришина. Именно у этой компании чиновник просил откаты за возможность выигрывать государственные конкурсы.

Ранее ремонтом Консерватории занималась компания "Балтстрой". Однако контракт между заказчиком и исполнителем расторгли по соглашению сторон в середине апреля. Всего компания вела работы в музыкальном заведении по трем контрактам, общая стоимость которых составляла около полутора миллиардов рублей.

Фото: instagram / marrierrka