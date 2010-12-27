В Петербурге изменят маршрут трамваи № 52 и 60 на два дня

В Петербурге изменится маршрут трамваев № 52 и 60 из-за работ по капитальному ремонту путепровода.

В Петербурге в Кировском районе маршрут трамваев №52 и 60 изменится на два дня.

СПб ГУП "Горэлектротранс" сообщает, что 1 и 2 июня с 15.00 трамвайное движение по Кронштадтскому путепроводу будет перекрыто. Таким переменам послужили работы по капитальному ремонту путепровода. В связи с эти трамваи будут следовать так:

-№52: от к/ст "Ж/д станция "Сосновая Поляна"" по действующей трассе до к/ст "Трамвайный парк №8";

-№60: от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, ул. Десантников, ул. Маршала Казакова до к/ст "Трамвайный парк №8".