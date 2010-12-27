Масштабный ремонт дорог на Петроградке продлится с 15 июля по 4 августа

Дирекция транспортного строительства начинает масштабные работы на Петроградской стороне.

Осторожно, водитель: в Петербурге начинается очередной этап масштабного ремонта городских дорог. На этот раз серьезные пробки и головная боль ждут автолюбителей Петроградки. С 15 июля по 4 августа здесь поэтапно будут проводить работы на набережной Адмирала Лазарева и Пионерской улице. Из-за этого горожан ждет целый каскад ограничений движений и других сопутствующих проблем.

Кка поясняет "Дирекция транспортного строительства", с 15 по 21 июля Пионерская улица будет закрыта от Малого проспекта до Большой Пушкарской улицы. С 17 по 21 июля ее же закроют от Петергофской улицы до Чкаловского проспекта. А с 17 июля по 4 августа будет ограничено движение от набережной Адмирала Лазарева до Гдовской улицы. С 24 июля по 4 августа введут ограничения от Петергофской улицы до Малого проспекта.