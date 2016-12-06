Закроют одну сторону Токсовского тоннеля под КАД

В Петербурге одну сторону в Токсовском тоннеле полностью перекроют 26 июня.

В Петербурге закроют проезд для автомобилей в Токсовском тоннеле по направлению к Ленобласти. Об этом сообщает "Петербургский Дневник". Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ, которые начнутся с 26 июня.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский сообщил, что одна сторона тоннеля будет полностью закрыта, вводится ограничение пропускной способности тоннеля. Также, организован перепуск движения на вторую половину.

Пузыревский отметил, движение автомобилей будет по одной полосе в каждом направлении.

Известно, что на месте работ будут установлены временные дорожные знаки, которые сообщат об ограничении скоростного режима, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, сигнальные фонари дежурного освещения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" рассказали о планах работы: предстоит отремонтировать деформационные швы и разрушенные участки железобетонных конструкций. Будут окрашены металлические и железобетонные конструкции сооружения, восстановлена облицовка, гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие.Также предстоит ремонт системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации, автоматизированной системы контроля и управления оборудованием, системы вентиляции, системы канализации и водоснабжения.

Работы осуществит генеральный подрядчик: ООО "КАРСТ". Завершение ремонта запланировано на 1 декабря 2018 г.