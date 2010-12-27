На Петроградке из-за ремонта Мытнинской набережной ограничат движение

В Петроградском районе будет ограничено движение автомобилей из-за ремонта Мытнинской набережной.

Ремонт дороги на Мытнинской набережной ограничит движение для автомобилистов на Петроградской стороне. Пресс-служба ГАТИ сообщает о графике перекрытий и ограничений.

Из-за ремонтных работа в четверг и пятницу, 6 и 7 июля, ограничат Мытнинскую набережную от Биржевого моста до Кронверкской набережной. А также Кронверкский проспект от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной.

Также с 6 по 17 июля будут ограничения в Зоологическом переулке в створе Мытнинской набережной. А с 7 по 17 июля - на Биржевом мосту.

Кроме того, с одиннадцати вечера 7 июля по 8 июля, и с того же времени 14 июля по 15 июля закроют площадь Академика Лихачева от Мытнинской набережной к проспекту Добролюбова. С 9 июля до шести утра 10 июля и с 16 июля до шести утра 17 июля для машин полностью закроют Мыткинскую набережную от Биржевого моста до Кронверкской набережной. А также Кронверский проспект от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной.

Объехать дорожные работы можно по набережной Макарова, Тучкову мосту и проспекту Добролюбова.