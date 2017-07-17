В Петербурге закроют движение по Большеохтинскому проспекту

В Петербурге 18 июля закроют для движения Большеохтинский проспект.

В Петербурге с 18 июля закроют движение по Большеохтинскому проспекту. На этом участке будут проходить дорожные работы, об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В период с 18 июля до 20 июля 6.00 утра по проспекту от улицы Панфиловой до шоссе Революции, в том числе и перекресток с улицей Панфиловой движение будет закрыто. Для удобства водителей будут организован объезд по Свердловской набережной, шоссе Революции, Среднеохтинскому проспекту, Конторской улице и Пискаревскому проспекту.

Затем с 6.00 утра 20 июля до 6.00 утра 22 июля закроют движение по Большеохтинскому от Красногвардейской площади до улицы Панфиловой.

А с 6.00 утра 22 июля до 24 июля будет закрыта развязка у Малоохтинского моста.