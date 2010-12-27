В Петербурге очередное ограничение движения, на этот раз на Московском шоссе

В Петербурге на участке Московского шоссе движение будет ограничено с 7 июня до конца июля.

В Петербурге с 7 июня и до конца следующего месяца на Московском шоссе введут ограничение движения. Это связано с очередным ремонтом дорог.

Работы будут вестись на участке от Колпинского шоссе до Ленобласти.

На время работ встречную полосу на Московском шоссе сделают двусторонней, что приведет к значительному сужению проезжей части.

Также, стоит заметить, что до конца июля ведутся работы еще на двух участках Московского шоссе: от АЗС BP до развязки с Колпинским и от 1-го Бадаевского проезда до заправочной станции BP.