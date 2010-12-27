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В Петербурге очередное ограничение движения, на этот раз на Московском шоссе
Сегодня, 18:02
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Shdaria
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В Петербурге очередное ограничение движения, на этот раз на Московском шоссе

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В Петербурге на участке Московского шоссе движение будет ограничено с 7 июня до конца июля.

 В Петербурге с 7 июня и до конца следующего месяца на Московском шоссе введут ограничение движения. Это связано с очередным ремонтом дорог.

Работы будут вестись на участке от Колпинского шоссе до Ленобласти.

На время работ встречную полосу на Московском шоссе сделают двусторонней, что приведет к значительному сужению проезжей части. 

Также, стоит заметить, что до конца июля ведутся работы еще на двух участках Московского шоссе: от АЗС BP до развязки с Колпинским и от 1-го Бадаевского проезда до заправочной станции BP.

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Теги: дорожные работы , ограничение движение , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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