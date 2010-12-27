Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге ограничат движение трамваев‍ из-за капремонта
Сегодня, 16:47
0
Shdaria
81

В Петербурге ограничат движение трамваев‍ из-за капремонта

0
 
 

В Петербурге трамваи изменят схему движения на несколько дней.

 В Петербурге трамваи поменяют свой привычный маршрут из-за капремонта Кронштадтского путепровода.

Как сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс", трамваи в Петербурге перестанут ходить по Кронштадтскому путепроводу  с 01.30 в период с 17.06.17 до 04.30 19.06.17.  

В связи с этим трамваи будут следовать так:
 
№36: от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, пр. Стачек до к/ст "Трамвайный парк № 8".
 
№41: от к/ст "Завод "Северная верфь"" по Корабельной ул., Кронштадтской ул. и по действующей трассе до к/ст "Пл. Тургенева".
 
№52: от к/ст "Ж/д ст. "Сосновая Поляна"" по действующей трассе до к/ст "Трамвайный парк № 8".
 
№60: от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, ул. Десантников, ул. Маршала Казакова до к/ст "Трамвайный парк № 8".
Теги: измена маршрута , новости спб , петербург , происшествия спб , ремонт кронштадтского путепровода , трамвай
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5