В Петербурге ограничат движение трамваев‍ из-за капремонта

В Петербурге трамваи изменят схему движения на несколько дней.

В Петербурге трамваи поменяют свой привычный маршрут из-за капремонта Кронштадтского путепровода.

Как сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс", трамваи в Петербурге перестанут ходить по Кронштадтскому путепроводу с 01.30 в период с 17.06.17 до 04.30 19.06.17.

В связи с этим трамваи будут следовать так:

№36: от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, пр. Стачек до к/ст "Трамвайный парк № 8".

№41: от к/ст "Завод "Северная верфь"" по Корабельной ул., Кронштадтской ул. и по действующей трассе до к/ст "Пл. Тургенева".

№52: от к/ст "Ж/д ст. "Сосновая Поляна"" по действующей трассе до к/ст "Трамвайный парк № 8".

№60: от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, ул. Десантников, ул. Маршала Казакова до к/ст "Трамвайный парк № 8".