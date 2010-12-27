Два трамвая изменят маршрут с 28 июня из-за ремонта Кронштадтского путепровода

Из-за продолжающегося ремонта Кронштадтского путепровода трамваи 52-го и 60-го маршрутов изменят схему движения.

Со среды, 28 июня, два трамвайных маршрута меняют свою схему движения. 52-ой и 60-ый вагоны будут ездить немного иначе из-за капитального ремонта Кронштадтского путепровода. Ограничения в той или иной степени продлятся до понедельника, 3 июля.

Со среды по пятницу движение по путепроводу полностью закроют с десяти утра до трех дня. Кроме того, трамваи не будут ездить с 01.30 субботы. 1 июля, до 04.30 понедельника, 3 июля.

Вместо привычного маршрута 52-ой трамвай поедет от железнодорожной станции "Сосновая Поляна" и далее по действующей трассе до Трамвайного парка №8.

60-й трамвай пойдет от Ленинградского электромеханического завода по Петергофскому шоссе, улицам Десантников и Маршала Казакова до Трамвайного парка №8.

Ранее Piter.tv уже сообщал. что трамваи снова начнут ходить до Стрельны из-за окончания ремонта части Кронштадтского путепровода.