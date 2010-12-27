С 21 июля трамваи маршрутов № 52 и № 60 изменят путь следования

Дорожные работы изменят трамвайные маршруты № 52 и № 60.

В Санкт-Петербурге из-за ремонта Кронштадтского путепровода временно изменятся маршруты трамваев.

Так, с 10.00 до 15.00 21, 24, 25, 26, 27 и 28 июля, а также весь день 22, 23, 29 и 30 июля закроют движение для трамваев по Кронштадтскому путепроводу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

В связи с этим трамваи маршрутов № 52 и 60 будут следовать по временным трассам. Так, маршрут № 52 будет идти от конечной остановки "Ж.-д. станция "Сосновая Поляна" по действующей трассе до станции "Трамвайный парк № 8".

А трамваи маршрутов № 60 будут следовать от остановки "Трамвайный парк № 8" по проспекту Стачек, Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова до конечной станции "Улица Маршала Казакова".