Госдума против референдума о Исаакиевской судьбе

Религиозный комитет Госдумы против референдума по Исаакию и считает, что это провоцирование противоречий.

Московская патриархия РПЦ заявила, что не поддерживают идею опроса граждан о проведении референдуме о Исаакиевском соборе. Глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что референдум - это правоцирование противоречий. Об этом сообщил парламентарий 19 мая в кулуарах Санкт-Петербургского международного юридического форума.

«Очень неразумно повело себя руководство музея. Есть немало моделей органичного и эффективного сосуществования религиозных и музейных функций. Позиция искусственного нагнетания неадекватной ситуации связана во многом со странной мотивацией музейного комплекса «Исаакиевский собор»», – добавил депутат.

Известно, что вопрос о проведении референдуме о судьбе Исаакия включён в повестку дня петербургского ЗакСа на 24 мая.