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Рейтинг Трампа за полгода упал до рекордной отметки
Сегодня, 16:34
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mari_dolbish
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Рейтинг Трампа за полгода упал до рекордной отметки

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45-й президент США находится на посту уже почти полгода, и за это время доверие американцев к нему постоянно падает.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкой отметки. Деятельность 45-го лидера Соединенных Штатов поддерживают лишь 36% населения.

Такие данные появились по итогам опроса, который проводило The Washington Post и ABC в честь первых шести месяцев президентства Трампа. Согласно результатам, больше половины жителей США, 58% человек, не одобряют деятельность нового президента. Это самый низкий показатель в Штатах за последние 50 лет.

Критики президента, в частности, отметили то, что президент не добился прогресса в поставленных целях. Об этом высказались 55% респондентов. Почти половина, 48%, не доверили бы Трампу вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, 60% американцев считают, что Россия могла повлиять на результаты президентских выборов в США. 

Фото: twitter.com/ericspracklen

Теги: дональд трамп , опрос , президент сша , рейтинг трампа , трамп
Категории: Политика Мировые новости Лента новостей

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