Пассажиры рейса из Петербурга в Ларнаку терпят задержку вылета 7 часов

В Петербурге задержан самолет "Уральских авиалиний" на 7 часов. Пассажиры недовольны.

7 июня в Петербурге задержан самолет "Уральских авиалиний" из-за поломки. От пассажиров поступают жалобы на отсутствие воды и представителя авиакомпании,- сообщает "Фонтанка".

Стало известно, что самолет должен был совершить вылет в пять утра рейсом U6 7035 в Ларнаку. Однако уже находясь в Пулково, пассажиры узнали, что рейс задерживается.

Пассажиры делятся недовольством. Они рассказывают, что по прибытию в аэропорт узнали о задержке вылета до 9.50. Но никакой информации не поступило ни на телефон, ни на электронную почту. Затем рейс перенесли на 11.00, на 11.50

Самолет, на котором должны были улететь пассажиры ремонтируют прямо на их глазах. Об этом рассказывают очевидцы.

"В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам предоставлены все положенные услуги. Вылет назначен на 12:30",- сообщает перевозчик.