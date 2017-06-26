Рейс из Петербурга в Даламан задерживается на несколько часов

Еще один борт "Вим-Авиа" задержан более чем на четыре часа

В петербургском аэропорту Пулково десятки российских туристов провели в ожидании вылета на юго-запад Турции. Борт с россиянами должен был принять аэропорт Даламан.

Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь из Петербурга в 3:05, однако рейс задержали. Пассажир в соцсетях рассказали, что рейс сначала отложили до 7 утра, так как ожидался приезд техника.

Борт вырулил на взлётную полосу в четыре часа утра с минимальной, как отметили пассажиры, задержкой. Но покинуть Пулково так и не смог: едва начав разгон, затормозил и вернулся к зданию аэропорта. Пассажирам сообщили, что произошла поломка, и попросили покинуть воздушное судно.

В эти минуты в онлайн-табло значится время вылета 8:30, однако статус рейса по-прежнему «Задержан», посадка не объявлялась.

– Пассажиры находятся в аэропорту с 00:30. Сейчас уже 6:04. Представитель авиакомпании говорят, что ждем неких техников, которые должны приехать только к 07:00. Задержка рейса уже 6 часов. Сколько ещё ждать, неизвестно, – рассказали пассажиры в соцсетях.

Видео: архив