Снова пробелмы у "Вим-Авиа": рейс из Турции в Петербург задерживается на 13 часов

Самолет авиакомпании "Вим-Авиа" снова задерживается. На этот раз туристы не могут вернуться в Северную столицу из Антальи: прибытие отложили на 13 часов.

Пассажиры авиакомпании "Вим-Авиа" снова столкнулись с проблемами. В электронном табло аэропорта "Пулково" значится, что самолет из турецкой Антальи в Северную столицу должен был прилететь в 12.55 во вторник, 13 июня. Однако в статусе рейса отмечено, что ожидается борт только к 02.05 среды, 14 июня.

Как отмечает "Фонтанка", самолет авиакомпании также должен вылететь из петербургского аэропорта в 03.55 обратно в Турцию. Не исключено, что и этот рейс задержат.

Ранее Piter.tv сообщал, что туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с "Вим-Авиа". Ранее компания задерживала еще несколько рейсов. При этом пассажирам приходилось ждать отправления более десяти часов.