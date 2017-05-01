В "Пулково" на 17 часов задержали рейс до Пафоса из-за проблем с двигателем Boeing

Пассажиры рейса Петербург 17 часов дожидались своего отправления на Кипр. Причиной стали неполадки в двигателе самолета, сообщают пассажиры в социальных сетях.

В Северной столице на 17 часов задержали рейс в кипрский город Пафос. Самолет с пассажирами должен был вылететь из Северной столицы в 17.45 воскресенья, 30 апреля. Однко по техническим причинам вылет отложили аж на 11.00 понедельника, 1 мая.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, причиной отмены вылеты стали неполадки в одном из двигателей самолета Boeing 747 "Нижний Новгород".

- Пассажиры рассчитывают на замену борта и не готовы лететь на наспех отремонтированном боинге "НН", - написали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Для удобства пассажиров им предоставили ночлег в отеле Парк Инн Пулковская.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург