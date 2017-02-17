Курара: надоедает играть одни и те же песни

Сегодня екатеринбуржцы, спустя два месяца, вновь вернулась в Петербург с концертом на "Эрарта.Сцене". Перед прошлым выступлением нам удалось пообщаться с ребятами о новом альбоме и музыкальных вкусах.

Кто-то из поклонников говорит, что новый альбом существенно отличается от предыдущих «кураровских» творений, но для Олега Ягодина вообще существенной разницы между дисками не существует. Музыканты просто делают свою музыку, как и делали, а все обсуждения своих работ - они оставляют за зрителем. Правда, признаются, что устают играть одно и то же

«Год играть одни и те же песни надоедает, сколько бы их ни было – надо что-то новое. Все время надо держаться на плаву. Я вот, например, вообще не разбираюсь, чем отличается новый альбом от старых, по мне – так все одно».

«Для нас-все одно. Мы – Курара, мы гнем свою линию, как сказал один поэт, и просто занимаемся своим делом» - подтверждает Юрий Облеухов, - «Когда-то получается так, когда-то так. Как и у любого человека. Сегодня с утра он встал в хорошем настроении, а к обеду ему им кто-нибудь подпортил. Вечером он злой. Потом вроде посмотрел хороший фильм, успокоился - добрый стал, уснул в хорошем настроении. Так и у нас: один альбом такой получился, другой такой».

Нам стало любопытно, что же играет у Курары в наушниках, по пути на студию или в машинах, по пути на концерт. Выяснилось, что Олег заядлый винильщик и не прочь послушать русский поп:

«Я вообще попсу люблю. Я с удовольствием послушаю, русское, правда, не знаю, что. Я так-то винильщик. Я стал фанатом эстрады большим, 70-х, советской. Сейчас это вообще звучит как бомба, попса измеряется временем. Я не мог слушать Майкла Джексона в свое время, а сейчас с удовольствием слушаю. Время, как вино, расставляет все по местам». Сейчас мне IOWA нравится, серьезно. Маршрутка - шикарная песня, как «попс» – это очень достойно. Мне Тату еще нравилось прямо очень. Это тот случай – когда что-то из этого заиграет по радио и это только радует, а больше я никого не знаю, не слежу».

Юрий не согласился с собратом по музыке и комментировать отечественную попсу не стал: «Не могу я ничего про отечественную попсу сказать. Не следим. Нам тут вон про Оксиморона сказали, а я и про него не в курсе.

Видео: PiterTV