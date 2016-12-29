Свидетели сняли мужчину, выкидывающего ребенка из машины

Проезжающие мимо водители сняли на видео, как мужчина с силой вытаскивает из машины ребенка. при этом малыш отлетает и падает на снег.

Регистратор автомобиля снял жестокое обращение с детьми. Проезжающие водители случайно засняли, как неизвестный мужчина выкидывает из автомобиля ребенка. На видео попало, как участник с силой тянет малыша из автомобиля. Видимо, тот сопротивлялся, но отступил. Из-за этого предположительный отец сильно дернул его. Ребенок отлетел и упал на снег. Рядом с машиной стоял еще один человек. Возможно, это была мать ребенка. Она побежала к нему. Но малыш самостоятельно встал с земли.

Не известно, где конкретно произошел инцидент. О его дате и точном времени также мало известно. Но многие комментаторы встали на сторону мужчины. Они предположили, что тот случайно перестарался из-за того, что ребенок капризничал.

Видео: Youtube / Видео Видео