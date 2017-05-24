Редкое видео: Царица ночи распустилась в Ботаническом саду Петербурга‍

Этот экзотический цветок распускается раз в год и всего лишь на несколько часов

В Петербурге – чуть раньше, чем предполагалось – в Ботаническом саду распустился редкий лунный кактус, он же – Царица ночи. Этот экзотический цветок распускается раз в год и всего лишь на несколько часов. Стать свидетелем уникального явления смогли посетители Ботанического сада Санкт-Петербурга.

Ботанический сад Петра Великого срочно созвал всех ценителей редких растений и цветов на вечернее посещение во вторник, 23 мая. Причиной этому – цветение кактуса "Царица ночи". Растение выпустило сразу три цветка. Поэтому в Ботсаду даже решили продлить работу тропического маршрута до десяти вечера.

- Внимание! Царица ночи преподнесла сюрприз и изволит открыть над головами своих обожателей сегодня первые три цветка, - написали в группе Ботанического сада.

Ботанический сад традиционно зовет всех на цветение кактуса. Специально для этого продлевается работа одной из оранжерей.

видео: инстаграм