Редких белых тигров, попавших в ДТП, отправили в Уфу на другом авто

В ночь на субботу на трассе Москва — Челябинск возле села Северное в кювет съехал грузовик

Ситуация с редкими цирковыми белыми тиграми, которых перевозили на фуре из одного региона в другой, благополучно разрешилась. Как сообщается, белых тигров пересадили в другое авто и они отправились в Уфу, где у цирка назначены гастроли.

"Из Уфы прибыл большегрузный автомобиль. В спасательной операции участвовали полицейские, спасатели и другие экстренные службы. С помощью спецтехники животных, которые находились каждый в своей клетке, перегрузили на другой транспорт. В настоящее время тигры уехали", — рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что белых тигров перевозили в Уфу из Волгограда. Животные ехали в большой фуре. Момент аварии попал в объектив регистратора, установленного в грузовике. Примерно на 50-й секунде ролика можно наблюдать, как фуру занесло и она вылетела за пределы проезжей части, после чего свалилась в кювет.

Видео: youtube