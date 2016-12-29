Редчайшую погодную аномалию — гало — сегодня могли наблюдать жители столичного региона

Ещё не так давно, 5 января 2017 года жители Петербурга могли наблюдать в небе необычное оптическое явление: "морозную радугу" или же "три солнца", так же известные как гало. Теперь пришло время восхищаться и столичным жителям Москвы и Подмосковья

Гало в Петербурге от 5 января: что это такое? Огромное количество пользователей выкладывали и делились в социальных сетях фото и видео необычного оптического явления — гало вокруг солнца.

Специалисты утверждают, что данное погодное явление характерно для ясной погоды в зимнее время. Цветовая гамма и разнообразие форм гало зависят от температурного режима, кристаллов снега и угла преломления световых частиц. Петербуржцы прозорливо отмечали: "То ни одного солнца, то сразу три".

Теперь же этим удивительным погодным явлением наслаждаются и жители Москвы, где сегодня, по утверждению синоптиков, самое холодное Рождество за последние 125 лет.

Видео: YouTube, Vladimir Galynsky