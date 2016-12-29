В Башкирии двухлетний ребенок погиб при лобовом столкновении

Легковушка на большой скорости протаранила грузовик. Женщина-водитель и ее сын были доставлены в больницу.

Сегодня утром, 19 января, на 25 км трассы Бижбуляк – Приютово легковушка вылетела на встречку и протаранила ГАЗ. На кадрах можно заметить, что в результате лобового столкновения иномарку буквально смяло от удара. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавших: 30-летнюю автоледи и ее двухлетнего сына, который находился в детском кресле на переднем сидении. Ребенок получил тяжелейшие травмы, его поместили в реанимацию. Но, к сожалению, врачам не удалось спасти жизнь малыша. Спустя несколько часов ребенок скончался.

Предположительно из-за неудовлетворительного состояния автодороги девушка за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, по которой двигался грузовик. В данный момент выясняют детали трагедии. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах. Во избежание аварий будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и ППД. Ранее мы сообщали, что на трассе под Пермью разбился ВАЗ. В результате аварии погибла годовалая девочка.

Фотографии: УГИБДД МВД по РБ