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Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на Бассейной
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Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на Бассейной

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Участник аварии также протаранил три припаркованных автомобиля

16 июля в Петербурге на Бассейной улице произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали несколько человек. Известно, что один из водителей решил обогнать три автомобиля по встречной полосе. В этот момент женщина за рулем Suzuki поворачивала во двор, в результате чего и произошло столкновение. Кроме того участники аварии задели три припаркованных автомобиля.

Среди жертв ДТП – двухлетний ребенок. По предварительной информации, он ехал без детского кресла. Сейчас он находится в реанимации. О его состоянии информации не поступало. Также в тяжелом состоянии госпитализировали женщину из Volkswagen, у нее сломаны ноги.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

 

 

 

 

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Теги: авария спб дтп
Категории: Новости СПб Лента новостей

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